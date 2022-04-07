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EKYS SONUÇLARI 2022 ne zaman açıklanacak? MEB EKYS sınav sonuçları ÖSYM. gov.tr'de olacak!

#EKYS#ÖSYM#Sınav

EKYS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, adayların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) 20 Mart tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleşti. Genel kültür ve eğitim bilimleri gibi alanlar başta olmak üzere çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan EKYS'nin sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak. Peki, 2022 MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuç tarihi hakkında bilgiler.

1/4EKYS SONUÇLARI 2022 ne zaman açıklanacak MEB EKYS sınav sonuçları ÖSYM. gov.trde olacak

EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Öğrenci Seçme ve yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleşen EKYS sonrası gözler sonuç ekranına çevrildi. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacak. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sonrası EKYS sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Takvime göre söz konusu sonuçlar 8 Nisan tarihinde ilan edilecek.

2/4EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre EKYS sonuçları 8 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sorgulamaya açılacak. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

3/4SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANMIŞTI

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANMIŞTI

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Mart 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

4/4EKYS NEDİR

EKYS NEDİR?

EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.

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#EKYS#ÖSYM#Sınav