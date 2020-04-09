EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV HANGİ KOŞULLARDA GEÇERLİ SAYILACAK? Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;



* Sınava, atandığı salonda girmesi,



* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,



* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,



* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,



* Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,



* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,



* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,



* Sınav süresi bittikten soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,



* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,



* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.



