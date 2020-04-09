Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2020-MEB-EKYS) sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayan binlerce öğretmen, sonuçların ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) organize ettiği EKYS sınavının 2020 etabına ait sonuçlar için nefesler tutuldu. geçtiğimiz ay sınava katılım sağlayan adaylar şimdi ise sınav sonuçlarına odaklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri girerek öğrenebilecek. İşte, MEB EKYS sınav sonuçları hakkında merak edilenler...
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15 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçları, ÖSYM sınav sonuçları listesine göre 9 Nisan tarihinde yani bugün erişime açılacak.
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ÖSYM henüz EKYS sonuçlarını adayların erişimine açmadı. Bu konuda bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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SINAV HANGİ KOŞULLARDA GEÇERLİ SAYILACAK?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
* Sınava, atandığı salonda girmesi,
* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
* Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
* Sınav süresi bittikten soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.