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EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB EKYS sınav sonuç tarihini ÖSYM duyurdu!

#EKYS#Ösym#Sınav

EKYS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların odaklandığı konuların başında geliyor. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) 20 Mart 2022 tarihinde organize edildi. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacak. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sonrası EKYS sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Gözler şimdi "2022 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı" duyurusunda. Peki, EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuç tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 MEB EKYS sınav sonuç tarihini ÖSYM duyurdu

EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. 20 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen sınav sonrası puanlarını hesaplamaya başlayan adayların gözü kulağı EKYS sonuç duyurusuna çevrildi. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. 2022 takvimine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı EKYS sonuçları 8 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden açıklanacak.

2/4EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre EKYS sonuçları 8 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sorgulamaya açılacak. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

3/4SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Mart 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

4/4EKYS NEDİR

EKYS NEDİR?

EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.

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#EKYS#Ösym#Sınav