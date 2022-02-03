EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB EKYS 2022 sınavı başvuru ücreti ne kadar?

EKYS başvuru kılavuzu ve ücreti araştırılıyor. MEB EKYS başvuruları 3 Şubat ve 10 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre EKYS başvuru ücreti 285 TL olarak açıklandı. Sınava girecek adaylar 3-11 Şubat 2022 tarihleri arasında, bankalara ÖSYM adına 285,00 TL sınav ücretini yatıracaklar.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) 20 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 03 – 10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-MEB-EKYS kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
EKYS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ