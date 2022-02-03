EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB EKYS 2022 sınavı başvuru ücreti ne kadar?

EKYS başvuru kılavuzu ve ücreti araştırılıyor. MEB EKYS başvuruları 3 Şubat ve 10 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre EKYS başvuru ücreti 285 TL olarak açıklandı. Sınava girecek adaylar 3-11 Şubat 2022 tarihleri arasında, bankalara ÖSYM adına 285,00 TL sınav ücretini yatıracaklar.