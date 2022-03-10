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EKYS 2022 giriş belgesi yayımlandı! MEB EKYS sınav yerleri nereden sorgulanır?

#EKYS#Ekys Giriş Belgesi#Ekys Sınav Yerleri

EKYS giriş belgesi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı mart ayında yapılacak. Başvurularını yapan adaylar 20 Mart’ta sınava girecekler. ÖSYM tarafından EKYS sınav giriş yerleri yayımlandı. Peki, EKYS giriş belgesi nasıl alınır?

1/3EKYS 2022 giriş belgesi yayımlandı MEB EKYS sınav yerleri nereden sorgulanır

EKYS giriş belgesi yayımlandı. 20 Mart tarihinde merkezi olarak düzenlenecek olan EKYS’ye girecek olan adaylar sınav yerlerini 10 Mart’tan itibaren öğrenebilecekler. EKYS giriş belgesi ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabiliyor. İşte sınav giriş belgesi alma ekranı

2/3EKYS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN SORGULANIR

EKYS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN SORGULANIR?

20 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden 10 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

3/3EKYS 2022 giriş belgesi yayımlandı MEB EKYS sınav yerleri nereden sorgulanır

DİKKAT!

20 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

 EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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#EKYS#Ekys Giriş Belgesi#Ekys Sınav Yerleri