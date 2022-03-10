EKYS 2022 giriş belgesi yayımlandı! MEB EKYS sınav yerleri nereden sorgulanır?

EKYS giriş belgesi yayımlandı. 20 Mart tarihinde merkezi olarak düzenlenecek olan EKYS’ye girecek olan adaylar sınav yerlerini 10 Mart’tan itibaren öğrenebilecekler. EKYS giriş belgesi ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabiliyor. İşte sınav giriş belgesi alma ekranı
20 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
20 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ