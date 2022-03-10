EKYS 2022 giriş belgesi yayımlandı! MEB EKYS sınav yerleri nereden sorgulanır?

EKYS giriş belgesi yayımlandı. 20 Mart tarihinde merkezi olarak düzenlenecek olan EKYS’ye girecek olan adaylar sınav yerlerini 10 Mart’tan itibaren öğrenebilecekler. EKYS giriş belgesi ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabiliyor. İşte sınav giriş belgesi alma ekranı