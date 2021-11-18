Ekrem Yüce kimdir, nereli? İşte Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin biyografisi

2012 - 2018 yılları arasında ise Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı olarak görev yapan Ekrem Yüce, 24 Haziran Genel Seçimlerinin ardından yeniden ÇAYKUR Genel Müdürü olarak atandı.31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Sivil Toplum Kuruluşları, spor kulüpleri üniversite gibi alanlarda da yöneticilik yapan Ekrem Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır.