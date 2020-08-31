Ekranın başarılı spikerlerinden biriydi... Nazlı Tolga ikinci kez anne oluyor!
2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile evlenen eski haber spikeriNazlı Tolga, şimdi bir zamanlar kendisini her akşam ekran karşısında seyredenlerle sosyal medya aracılığıyla buluşuyor. 2018 yılında anne olan Tolga'dan güzel haber geldi. Eşinin işi nedeniyle bir süredir Londra'da yaşayan eski spiker, ikinci kez anne olacağının müjdesini verdi.
Fotoğraflar: Instagram
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Ekranların en sevilen spikerlerinden Nazlı Tolga aşkı için kariyerinden vazgeçmiş ve 2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile nikah masasına oturmuştu.
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Eşiyle birlikte dünyanın her köşesini gezen Tolga 2018 yılında kızını kucağına almıştı. Nazlı Tolga ikinci kez anne olacağının müjdesini verdi. Sosyal medya hesabından eşiyle çekildiği bu fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan Tolga, hamile olduğunu duyurdu. Tolga'nın bu paylaşımına, yerli ve yabancı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
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İşte Nazlı Tolga'nın ekran günleri ve bir aşk ile değişen hayatının öyküsü.
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Nazlı Tolga, 2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile nikah masasına oturdu.
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Evlendikten sonra Türkiye'deki kariyerine son veren Tolga, eşiyle birlikte önce Brezilya'ya yerleşti.
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Bir süre Sao Paolo kentinde yaşayan eski spiker, eşinin işi gereği önce Çin'de sonra Fransa'da en son da Londra'da yeni bir hayat kurdu.
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Evlendiğinden bu yana yurt dışında yaşayan Nazlı Tolga, Londra'daki hayatından kesitleri de sosyal medyadan paylaştı.
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İşte kendi paylaşımlarıyla eski haber spikeri Nazlı Tolga'nın aşk uğruna çıktığı dünya yolculuğundan kesitler.