EKPSS tercih sonuçlarında son durum: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih süreci ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. 5-14 Ocak 2022 tarihlerinde alınan tercih işlemleri sonrası adaylar EKPSS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.
EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Ancak bir önceki sene 19 Ocak'a kadar alınan EKPSS tercihlerinin sonuçları 26 Ocak'ta erişime açılmıştı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.