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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? EKPSS 2022 tercih sonuçlarında son durum

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EKPSS tercih sonuçları için heyecan giderek artıyor. EKPSS tercihleri 5 Ocak tarihinde başladı ve 14 Ocak günü saat 23:59’a kadar devam etti. Engelli memur alımı için tercih işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı tercih sonuçlarını beklemeye başladılar. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS tercih sonuçları hakkında detaylar

1/4EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı EKPSS 2022 tercih sonuçlarında son durum

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. EKPSS tercihleri,  05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlandı. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılacak. Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacak.

2/4EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl yıl EKPSS tercihleri 19 Ocak'a kadar yapılmış, sonuçlar ise 26 Ocak'ta açıklanmıştı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

3/4EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır.

4/4EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı EKPSS 2022 tercih sonuçlarında son durum

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

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