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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? ÖSYM EKPSS sonuçları için kritik haftaya girildi

#EKPSS#Ösym#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır, sorusu şubat ayı ile adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. 5 Ocak'ta başlayıp 14 Ocak'ta sona eren EKPSS tercih işlemlerinin ardından gözler ÖSYM'den yapılacak son dakika sonuç açıklamalarına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen açıklamada kamuda engelli atamalarının ertelendiği bildirildi. Yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası EKPSS sonuçları yayımlanarak sorgulanacak. EKPSS tercih sonuçları bu hafta ilan edilecek. Peki, EKPSS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, EKPSS tercih sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

1/4EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı ÖSYM EKPSS sonuçları için kritik haftaya girildi

EKPSS sonuçları için beklenen tarih yaklaştı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar için EKPSS tercihleri ÖSYM tarafından ocak ayında alındı. EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirmeler için tercih sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre engelli atamaları 17 Şubat tarihinde yapılacak.

2/4EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 8 Şubat'ta engelli memur atamasının yapılacağına yönelik açıklamada bulunmuştu ancak atama tarihinde erteleme kararı verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada engelli atamaları için yeni tarihi verdi.

Bakanlık Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Son 20 yılda engelli memur sayısını yaklaşık 10 kat, işçi sayısını ise 3 kat artırdık. 17 Şubat'ta bir engelli memur ataması daha yapacağız" dedi.

3/4KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

6.2 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

6.3 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

4/4EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı ÖSYM EKPSS sonuçları için kritik haftaya girildi

6.4 Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

6.5 2018 veya 2020-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar Tablo-1’den tercih yapamazlar.

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#EKPSS#Ösym#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı