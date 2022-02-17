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EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? Tüm gözler ÖSYM'de!

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EKPSS sonuçları için geri sayım başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar için EKPSS tercihleri ÖSYM tarafından Ocak ayında alınmıştı. Her yıl olduğu gibi 2022 EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirmeler için tercih sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre engelli atamaları 17 Şubat tarihinde yapılacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, o detaylar

1/3EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı Tüm gözler ÖSYMde

EKPSS tercih sonuçları için beklenen güne girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek olan Engelli Memur Atama kurası, canlı yayınla takip edilebilecek. Peki, EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, o detaylar

2/3EKPSS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçları, 17 Şubat 2022 Perşembe günü, saat 12.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan tören sonrası açıklanacak

3/3KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

6.2 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

6.3 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

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