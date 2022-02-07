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EKPSS 2022 tercih sonuçları için son dakika açıklaması! Bakanlık tarihi duyurdu

#EKPSS#Ösym#Ekpss Tercihleri

EKPSS tercih sonuçları için son dakika açıklaması geldi. EKPSS tercihlerini tamamlayan adayların merakla beklediği 2022 tercih sonuçları detaylar duyuruldu. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilen tercih işlemleri 5 Ocak'ta başladı ve 14 Ocak'ta sona ermişti. 2022 EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirmeler için tercih sonuçları ÖSYM tarafından yayımlanacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

1/5EKPSS 2022 tercih sonuçları için son dakika açıklaması Bakanlık tarihi duyurdu

EKPSS tercih sonuçları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar için EKPSS tercihleri ÖSYM tarafından tamamlandı. Binlerce adayın gerçekleştirdiği EKPSS tercih işlemleri, 14 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erdi. Yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası EKPSS sonuçları 2022 yayımlanarak sorgulanacak. Ancak EKPSS sonuç sorgulama ekranı ve tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

2/5EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EKPSS tercih sonuçları için bakanlıktan açıklama geldi. Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamuda engelli atamalarının 17 Şubat'a ertelendiği duyuruldu. Tercih işlemleri 14 Ocak tarihinde sona ermişti. Ancak bir önceki sene 19 Ocak'a kadar alınan EKPSS tercihlerinin sonuçları 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. Sonuçlar 17 Şubat'ta erişime açılacak.

3/5EKPSS 2022 tercih sonuçları için son dakika açıklaması Bakanlık tarihi duyurdu

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

4/5KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

6.2 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

6.3 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

5/5EKPSS 2022 tercih sonuçları için son dakika açıklaması Bakanlık tarihi duyurdu

6.4 Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

6.5 2018 veya 2020-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar Tablo-1’den tercih yapamazlar.

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#EKPSS#Ösym#Ekpss Tercihleri