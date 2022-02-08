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EKPSS tercih sonuçlarında son durum: EKPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

#EKPSS Tercih Sonuçları#EKPSS#Ekpss Tercih

EKPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. EKPSS tercih sonuçları için daha önce yapılan açıklamada 8 Şubat tarihine işaret edilmişti. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına giren adaylar tercihlerini 5 Ocak ve 14 Ocak tarihleri aralığında tamamladılar. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenecekler. Peki, EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

1/3EKPSS tercih sonuçlarında son durum: EKPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. EKPSS tercihleri ocak ayında yapıldı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına giren adaylar tercihlerini yaptıktan sonra sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı yeni tarih duyuruldu.

2/3EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçları ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamuda engelli atamalarının 17 Şubat'a ertelendiği duyuruldu.  

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.

3/3EKPSS tercih sonuçlarında son durum: EKPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı

Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

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