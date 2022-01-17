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EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? EKPSS kura ile yerleştirme sonuçları ÖSYM.gov.tr sorgulama ekranında olacak!

#EKPSS#Ösym#Engelli Kamu Personeli

EKPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya kilitlenmiş durumda. ÖSYM tarafından 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercihleri 5 - 14 Ocak arasında gerçekleşti. EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme işlemleri yapılan değerlendirmelerin tamamlanması ile açıklanacak. Tercih sonuçları ÖSYM.gov.tr sorgulama ekranından erişime açılacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte, EKPSS kura ile yerleştirme sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak EKPSS kura ile yerleştirme sonuçları ÖSYM.gov.tr sorgulama ekranında olacak

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan 2022-EKPSS tercihleri sonrası yerleştirme sonuçları için adayların beklentileri arttı. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı kullanılacak. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenecekler. Ancak EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

2/5YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Tercih işlemleri 14 Ocak tarihinde sona ermişti. ÖSYM tarafından daha önce gerçekleşen tercih işlemleri dikkate alındığında, EKPSS tercih sonuçlarının 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

3/5EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak EKPSS kura ile yerleştirme sonuçları ÖSYM.gov.tr sorgulama ekranında olacak

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

4/5KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

6.2 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

6.3 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

5/5EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak EKPSS kura ile yerleştirme sonuçları ÖSYM.gov.tr sorgulama ekranında olacak

6.4 Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

6.5 2018 veya 2020-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar Tablo-1’den tercih yapamazlar.

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#EKPSS#Ösym#Engelli Kamu Personeli