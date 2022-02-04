EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Başvurular devam ediyor

EKPSS sonuçları 2022 için binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'ye çevrildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında ÖSYM tarafından açılan tercih ekranını dolduran adaylar, memuriyete bir adım kala tercih sonuçları için sorgulamalarını sürdürüyor. ÖSYM'nin yeni dönem EKPSS sınav başvuru ekranını da açmasıyla birlikte sonuç açıklama süreci için artan bekleyiş, bugün de devam ediyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar