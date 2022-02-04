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EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Başvurular devam ediyor

#Ekpss #Ekpss Tercih Sonuçları#Ekpss Tercihleri

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinen EKPSS tercih sonuçları, yeni dönem başvurularının da erişime açılmasının akabinde adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin düzenlediği sınavdan puan alarak tercih yapma hakkına sahip olan vatandaşlar, EKPSS tercih sonuçları ile atama durumlarını görüntüleyebilecek. Yeni dönem EKPSS başvurularının da başlaması ile birlikte pek çok vatandaş, EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman, bugün mü açıklanacak? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

1/4EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak Başvurular devam ediyor

EKPSS sonuçları 2022 için binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'ye çevrildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında ÖSYM tarafından açılan tercih ekranını dolduran adaylar, memuriyete bir adım kala tercih sonuçları için sorgulamalarını sürdürüyor. ÖSYM'nin yeni dönem EKPSS sınav başvuru ekranını da açmasıyla birlikte sonuç açıklama süreci için artan bekleyiş, bugün de devam ediyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

2/4EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Ancak bir önceki sene 19 Ocak'a kadar alınan EKPSS tercihlerinin sonuçları 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. Sonuçların, yeni dönem başvurularının tamamlanmadan açıklanması bekleniyor.

3/4EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak Başvurular devam ediyor

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

4/4EKPSS başvuru kılavuzu 2022 yayımda

EKPSS başvuru kılavuzu 2022 yayımda

5 Şubat 2022 tarihine kadar yapılacak olan 2022 EKPSS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. "2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS), 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 27 Ocak - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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