EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Başvurular devam ediyor

EKPSS sonuçları 2022 için binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'ye çevrildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında ÖSYM tarafından açılan tercih ekranını dolduran adaylar, memuriyete bir adım kala tercih sonuçları için sorgulamalarını sürdürüyor. ÖSYM'nin yeni dönem EKPSS sınav başvuru ekranını da açmasıyla birlikte sonuç açıklama süreci için artan bekleyiş, bugün de devam ediyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar
EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Ancak bir önceki sene 19 Ocak'a kadar alınan EKPSS tercihlerinin sonuçları 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. Sonuçların, yeni dönem başvurularının tamamlanmadan açıklanması bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
5 Şubat 2022 tarihine kadar yapılacak olan 2022 EKPSS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. "2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS), 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 27 Ocak - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.