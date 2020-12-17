EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların kadro için aranılan şartların“tamamını” taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarınınyapılması mümkün değildir. Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmelerigerekmektedir.



1) Adayların tercih edecekleri kadroda yer alan öğrenim koşuluna ve bu kadro için aranılan niteliklerintümüne sahip olmaları gerekmektedir.



2) Adayların tercih edecekleri kadrolar için birden fazla öğrenim (alan/dal/bölüm veya programı)belirtilmiş ise, bunlardan sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.



3) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine ve tercih edecekleri kadrolara ilişkin;sertifika vb. istenilen diğer belgelere, tercih işleminin son başvuru tarihi itibariyle sahip olmalarıgerekmektedir.



Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığı bir kadroyatercihleri arasında yer veren adayların yerleştirilmeleri halinde ilgili kurum tarafından atamasınınyapılmayacağını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.