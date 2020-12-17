EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?
EKPSS tercih kılavuzu, sınavdan belirli bir puan elde eden pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Kamu kurumlarına yapılacak olan Engelli Kamu Personeli atamasında kullanılacak olan EKPSS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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EKPSS tercih kılavuzu, sınav puanı ile tercih yapmak isteyen pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınava giriş yapan pek çok engelli vatandaş, bugün açıklanan sonuçların ardından EKPSS tercih kılavuzu için bekleyişe geçti. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
EKPSS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Kılavuz hakkında detaylı bilgiler ve tercih süreci yine ÖSYM tarafından duyurulacak. ÖSYM'nin açıklama yapması halinde haberimiz güncellenecektir.
Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecekTercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.
Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak içinbaşvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir
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Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların kadro için aranılan şartların“tamamını” taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarınınyapılması mümkün değildir. Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmelerigerekmektedir.
1) Adayların tercih edecekleri kadroda yer alan öğrenim koşuluna ve bu kadro için aranılan niteliklerintümüne sahip olmaları gerekmektedir.
2) Adayların tercih edecekleri kadrolar için birden fazla öğrenim (alan/dal/bölüm veya programı)belirtilmiş ise, bunlardan sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.
3) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine ve tercih edecekleri kadrolara ilişkin;sertifika vb. istenilen diğer belgelere, tercih işleminin son başvuru tarihi itibariyle sahip olmalarıgerekmektedir.
Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığı bir kadroyatercihleri arasında yer veren adayların yerleştirilmeleri halinde ilgili kurum tarafından atamasınınyapılmayacağını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.