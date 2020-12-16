EKPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? EKPSS sonuçları sorgulama ekranı
EKPSS sonuçları bu yıl düzenlenen sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniliyor. EKPSS 2020 yılında 15 Kasım’da merkezi olarak yapıldı. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan, Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri yer aldı. Adaylar, ‘EKPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?’ sorusuna yanıt arıyorlar. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan sonuç açıklanma tarihi
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EKPSS merkezi olarak ÖSYM tarafından yapılıyor. Sınava giren adaylar heyecanla EKPSS sonuçlarını araştırmaya başladılar. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilecekler. EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve bu açıklamada net sonuç tarihi verildi. Adaylar EKPSS sonuçlarını online olarak sorgulayabilecekler. İşte detaylar
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EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sonuçları 2020 yılında 17 Aralık Perşembe günü erişime açılacak. ÖSYM sonuçların açıklanacağı saat ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.