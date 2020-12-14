EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları hakkında ÖSYM’den açıklama
EKPSS sonuçları ile ilgili heyecan giderek artıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı 2020 yılında 15 Kasım’da gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. EKPSS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Peki, EKPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan tarih
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EKPSS 2020 yılında 15 Kasım’da yapıldı. EKPSS sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve sonuçların aralık ayında açıklanacağı duyuruldu. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.