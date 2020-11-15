EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2020 sonuçları için ÖSYM tarih verdi
EKPSS sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. EKPSS 2020 yılında 15 Kasım Pazar günü merkezi olarak düzenleniyor. Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınava başvuran adaylar heyecanla sonuç açıklaması ile ilgili detayları takip ediyorlar. Peki EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından verilen EKPSS sonuç tarihi
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EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) merkezi olarak düzenleniyor. EKPSS’ye giren adaylar her yıl sonuç açıklamasını heyecanla bekliyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada aralık ayına işaret edildi. İşte KPSS sonuçları ile ilgili bilgiler
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EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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EKPSS KURA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
EKPSS kura başvuruları 18 Kasım ve 30 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.