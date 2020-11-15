EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2020 sonuçları için ÖSYM tarih verdi

EKPSS KURA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? EKPSS kura başvuruları 18 Kasım ve 30 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.



EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.