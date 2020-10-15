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Hürriyet
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Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 09:35 | 

EKPSS sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin belirlediği takvim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) geçtiğimiz eylül ayında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın uygulanma tarihinin yeniden belirleneceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından günlerdir yeni sınav tarihini sorgulayan adaylar için  sınav ek başvuru tarihi bilgisi gelmişti. Şimdi ise sınav tarihi sorgulanıyor. Peki, EKPSS sınavı ne zaman?

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2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için ek başvuru alındı. ÖSYM tarafından uygulanacak 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için 6-7 Ekim'de ek başvurular sona erdi. Binlerce engelli memur adayının gözü sınav tarihinde. İşte, 2020 EKPSS tarihi...

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2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖSYM tarafından 15 Kasım 2020'de uygulanacak.

3EKPSS HAKKINDA
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EKPSS HAKKINDA

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

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