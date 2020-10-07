EKPSS sınavı ne zaman? Engelli memur adayları tarih araştırması yapıyor

'EKPSS sınavı ne zaman?' sorusu, engelli memur alımları kapsamında beklenti içinde olan binlerce engelli vatandaş ve ailesi tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde ileri bir tarihe ertelendiği açıklanan 2020 EKPSS'nin yeni tarihi için gözler şimdi ÖSYM'den gelecek açıklamalarda. İşte, konuya dair son bilgiler...