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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 14:25 | 

EKPSS sınavı ne zaman? Engelli memur adayları tarih araştırması yapıyor

ÖSYM tarafından engelli bireyleri kamuda istihdam etmek amacı ile düzenlenen EKPSS oturumu için nefesler tutuldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tarihi değişen 2020 EKPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden engelli memur adayları, ÖSYM'den gelecek haberlere odaklandı. Peki, EKPSS sınavı ne zaman?

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'EKPSS sınavı ne zaman?' sorusu, engelli memur alımları kapsamında beklenti içinde olan binlerce engelli vatandaş ve ailesi tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde ileri bir tarihe ertelendiği açıklanan 2020 EKPSS'nin yeni tarihi için gözler şimdi ÖSYM'den gelecek açıklamalarda. İşte, konuya dair son bilgiler...

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması planlanan EKPSS'nin, Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi önerisi doğrultusunda, ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

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Açıklamada, sınav için ek başvuru ile kuraya katılacak adayların müracaat tarihlerinin de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacağı kaydedildi.

ÖSYM'den konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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