EKPSS sınavı ne zaman? Engelli memur adayları tarih araştırması yapıyor
Binlerce engeli memur adayı EKPSS sınavının yapılacağı tarihe odaklandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen EKPSS oturumu için herhangi bir tarih bilgisi ÖSYM tarafından paylaşılmamıştı. Gözler şimdi EKPSS sınav tarihinde. Peki, EKPSS ne zaman yapılacak?
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen EKPSS sınavı için tarih araştırmaları hız kazandı. Günlerdir beklenti içinde olan adaylar, bu kapsamda ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. İşte, 2020 EKPSS hakkında son bilgiler...
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması planlanan EKPSS'nin, Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi önerisi doğrultusunda, ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.
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Açıklamada, sınav için ek başvuru ile kuraya katılacak adayların müracaat tarihlerinin de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacağı kaydedildi.
ÖSYM'den konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.