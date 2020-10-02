EKPSS sınavı ne zaman? Engelli memur adayları tarih araştırması yapıyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen EKPSS sınavı için tarih araştırmaları hız kazandı. Günlerdir beklenti içinde olan adaylar, bu kapsamda ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. İşte, 2020 EKPSS hakkında son bilgiler...