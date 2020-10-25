EKPSS sınavı ne zaman? Binlerce memur adayı araştırıyor!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de KPSS Lisans sınavı tamamlanmış ve sonuçları erişime açılmıştı. Bu gelişmelerin ardından geriye lise mezunlarını ilgilendiren Ortaöğretim KPSS oturumu ve engelli adaylar için EKPSS kaldı. Peki, 2020 EKPSS sınavı ne zaman?
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2020 EKPSS oturumu için geri sayım başladı. Günler öncesinden başvurularını yapan binlerce engelli memur adayı, ertelenen EKPSS oturumunun yeni tarihini sorguluyor. Gözler ÖSYM'nin açıkladığı EKPSS tarihinde. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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EKPSS NE ZAMAN?
EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Sınav 10:15'te başlayacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda sınav ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:
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Görme engelliler için grafik ve şekilli soruların sorulmamasına,
İsteyen görme engellilere büyük punto (16 veya 18 punto) ile basılmış soru kitapçığı verilmesi durumunda genel engelliler gibi testleri cevaplayabileceklerine,
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İsteyen görme engellilere ise okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek görevli atanarak, görme dezavantajlarının önüne geçilebileceğine ancak, bu durumda başkasının okuduğunu anlamanın güçlüğünden doğan bir dezavantaj olmaması için sınav süresinin 2/3’ü kadar ek süre verilmesine,