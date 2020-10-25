EKPSS sınavı ne zaman? Binlerce memur adayı araştırıyor!

EKPSS NE ZAMAN? EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Sınav 10:15'te başlayacak.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda sınav ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:



