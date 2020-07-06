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Hürriyet
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Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 16:25,

EKPSS sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için tarih araştırmaları temmuz ayı ile birlikte yoğunluk kazandı. Kamuya engelli memur istihdamı için yapılacak 2020 EKPSS'nin tarihi sorgulanıyor. Peki, EKPSS sınavı ne zaman?

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Engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen EKPSS sınavının başvuruları uzun zaman önce tamamlanmıştı. Şimdi ise sınava hazırlanan adayların tarih araştırmaları yoğunluk kazandı. İşte, 'EKPSS sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı...

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EKPSS 11 Ekim 2020 tarihine ertelendi. 2020 EKPSS/Kura Başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç Başvuru tarihi 10-11 Kasım 2020 olarak belirlendi.

3EKPSS HAKKINDA
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EKPSS HAKKINDA

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir.

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