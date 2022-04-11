EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? EKPSS sınav yerleri için gözler ÖSYM'de

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) ile ilgili araştırmalar sınavın yaklaşması ile hız kazandı. EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.
EKPSS sınava giriş belgeleri online sistem üzerinden yayınlanacak. Sınava giriş belgesi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilirsiniz. EKPSS sınav yerlerinin sınav tarihine 1 hafta kala (14 Nisan) tarihinden itibaren açıklaması bekleniyor.
Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.