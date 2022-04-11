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EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? EKPSS sınav yerleri için gözler ÖSYM'de

#EKPSS#EKPSS Sınav Yerleri#EKPSS Sınav Giriş Belgesi

EKPSS sınavına kısa bir süre kala sınav giriş belgesi ve sınav yerlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Adayların sınav anında yanında bulundurması gereken belgelerden biri de EKPSS sınav giriş belgesi. Peki, EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? EKPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

1/3EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı EKPSS sınav yerleri için gözler ÖSYMde

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) ile ilgili araştırmalar sınavın yaklaşması ile hız kazandı. EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

2/3EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı EKPSS sınav yerleri için gözler ÖSYMde

EKPSS sınava giriş belgeleri online sistem üzerinden yayınlanacak. Sınava giriş belgesi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilirsiniz. EKPSS sınav yerlerinin sınav tarihine 1 hafta kala (14 Nisan) tarihinden itibaren açıklaması bekleniyor.

3/3SINAV SORULARI HAKKINDA BİLGİ

SINAV SORULARI HAKKINDA BİLGİ

Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

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#EKPSS#EKPSS Sınav Yerleri#EKPSS Sınav Giriş Belgesi