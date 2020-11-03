EKPSS giriş belgesi yayımlandı! EKPSS 2020 sınav yerleri sorgulama
EKPSS giriş belgesi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 yılında kasım ayında düzenlenecek. Başvurularını yapan adaylar sınava 15 Kasım'da girecekler. Kurum tarafından yapılan açıklamada EKPSS giriş yerlerinin açıklandığı duyuruldu. Peki EKPSS giriş belgesi nasıl alınır?
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EKPSS için heyecan giderek artıyor. Başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini bekliyorlar. EKPSS bu yıl 15 Kasım'da düzenlenecek. ÖSYM tarafından adayların sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabiliyorlar. İşte EKPSS giriş belgesi sorgulama ekranı
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EKPSS GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
EKPSS giriş belgesi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve sınav yerleri açıklandı. İşte o açıklama:
15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.