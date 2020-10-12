EKPSS ne zaman yapılacak? İşte EKPSS 20202 sınav tarihi
EKPSS için geri sayım başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yaptılar. Adaylar heyecanla sınav tarihi beklemeye başladı. ÖSYM yayımladığı takvim içerisinde EKPSS’nin 2020 yılında kasım ayında düzenleneceğini duyurdu. İşte 2020 EKPSS tarihi
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EKPSS tarihinin ne zaman olduğu merak edilen konular arasında bulunuyor. EKPSS, kasım ayında 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak.
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EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek.
EKPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilirsiniz. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz, fotoğrafınız, engel durumunuz, varsa engeliniz nedeniyle kullandığınız araç gereç ile öğrenim durumunuz bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır.
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Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar yenisini internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 2020-EKPSS’ye başvuru bilgilerini sisteme kaydettiği halde süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları tamamlamamış olacağından, bu adaylar için 2020- EKPSS Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir