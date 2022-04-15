EKPSS ne zaman yapılacak? İşte 2022 EKPSS takvimi

EKPSS NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Nisan’da uygulanacak olan 2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.