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EKPSS ne zaman yapılacak? İşte 2022 EKPSS takvimi

#EKPSS#ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-EKPSS) başvuran adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, EKPSS ne zaman yapılacak?

1/3EKPSS ne zaman yapılacak İşte 2022 EKPSS takvimi

EKPSS heyecanında geri sayım artık sona ermek üzere. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek. İşte, 2022 EKPSS takvimi...

 

2/3EKPSS NE ZAMAN

EKPSS NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Nisan’da uygulanacak olan 2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

3/3BELGELER ERİŞİME AÇILDI

BELGELER ERİŞİME AÇILDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 2022-EKPSS için adaylar, 24 Nisan Pazar günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

 

 

 

 

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#EKPSS#ÖSYM