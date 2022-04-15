EKPSS ne zaman yapılacak? İşte 2022 EKPSS takvimi

EKPSS heyecanında geri sayım artık sona ermek üzere. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek. İşte, 2022 EKPSS takvimi...
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Nisan’da uygulanacak olan 2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 2022-EKPSS için adaylar, 24 Nisan Pazar günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.