EKPSS ne zaman yapılacak? İşte 2022 EKPSS takvimi

İki yılda bir düzenlenen EKPSS, 2022 yılında organize edilecek. Geçtiğimiz günlerde başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi ise sınavın uygulama tarihini öğrenmek istiyor. EKPSS 2022 oturumuna kısa bir süre kala, sınav tarihi ve yerleri bilgisi gündeme geldi. ÖSYM tarafından uygulanacak olan EKPSS, takvim doğrultusunda nisan ayında gerçekleştirilecek. İşte, 2022 EKPSS takvimi...
EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak.
Sınavın 24 Nisan'da gerçekleşecek olması nedeniyle 18-22 Nisan tarihleri arasında EKPSS sınav giriş belgesinin yayınlanması bekleniyor.
Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır.
Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.