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EKPSS ne zaman yapılacak? İşte 2022 EKPSS takvimi

#EKPSS#ÖSYM

Başvuruları 27 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında alınan EKPSS sınavı için geri sayım başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) ile ilgili katılım başvurusu yapan adaylar, sınav tarihine odaklandı. Peki, EKPSS ne zaman yapılacak?

1/3EKPSS ne zaman yapılacak İşte 2022 EKPSS takvimi

İki yılda bir düzenlenen EKPSS, 2022 yılında organize edilecek. Geçtiğimiz günlerde başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi ise sınavın uygulama tarihini öğrenmek istiyor. EKPSS 2022 oturumuna kısa bir süre kala, sınav tarihi ve yerleri bilgisi gündeme geldi. ÖSYM tarafından uygulanacak olan EKPSS, takvim doğrultusunda nisan ayında gerçekleştirilecek. İşte, 2022 EKPSS takvimi...

2/32022 EKPSS NE ZAMAN

2022 EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak.

Sınavın 24 Nisan'da gerçekleşecek olması nedeniyle 18-22 Nisan tarihleri arasında EKPSS sınav giriş belgesinin yayınlanması bekleniyor.

3/3EKPSS HAKKINDA

EKPSS HAKKINDA

Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır.

Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

 

 

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#EKPSS#ÖSYM