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Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 16:28 | 

EKPSS ne zaman yapılacak? Gözler EKPSS 2020 sınav tarihine çevrildi

EKPSS için heyecan giderek artıyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılıyor. Başvurular bu yıl 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alındı. Kurum tarafından EKPSS sınav tarihi ile ilgili açıklama yapıldı. Peki EKPSS ne zaman yapılacak?

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EKPSS 2020 tarihi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları bu yıl 24 Ocak’ta başladı ve 12 Şubat’ta sona erdi. 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. İşte EKPSS tarihi ile ilgili detaylar…

2EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK
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EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav tarihi ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı ‘COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır.

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