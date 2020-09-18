EKPSS ne zaman yapılacak? Gözler EKPSS 2020 sınav tarihine çevrildi

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav tarihi ile ilgili şu açıklama yapıldı:



Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı ‘COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.



Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır.