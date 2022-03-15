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EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS 2022 sınav tarihi belli oldu

#EKPSS#Ekpss 2022#Ekpss Sınav Tarihi

EKPSS başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. EKPSS başvuruları 27 Ocak ve 15 Şubat tarihleri aralığında yapıldı. Geç başvuruların da tamamlanmasının ardından sıra sınav tarihine geldi. Peki, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

1/3EKPSS ne zaman yapılacak EKPSS 2022 sınav tarihi belli oldu

EKPSS tarihi için araştırmalar başladı. 2022 ÖSYM sınav takvime ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. EKPSS bu yıl nisan ayında yapılacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. İşte 2022 EKPSS tarihi

2/3EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. Başvurular 27 Ocak tarihinde başladı ve 15 Şubat’ta sona erdi. Geç başvurular ise 9 Mart tarihinde alınacak.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

3/3EKPSS ne zaman yapılacak EKPSS 2022 sınav tarihi belli oldu

Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır. Her aday sadece bir soru kitapçığı kullanacaktır. Soru kitapçıklarında yer alan sorular 5 cevap seçenekli olacaktır.

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#EKPSS#Ekpss 2022#Ekpss Sınav Tarihi