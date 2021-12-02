EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi bekleniyor
EKPSS başvuru ve sınav tarihi ile ilgili araştırmalar başladı. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından düzenleniyor. Sınav başvuruları en son 2020 yılında alınmıştı. Memur olmak isteyen adaylar sınava girdikten sonra sonuçların açıklanmasının ardından kadrolara yerleştiler. Şimdi gözler 2022 EKPSS tarihine çevrildi. Peki, 2022 EKPSS ne zaman yapılacak?
EKPS başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oluyor. EKPSS en son 2020 yılında düzenlendi. Sınav başvuruları 24 Ocak’ta başladı ve 12 Şubat 2020 tarihine kadar yapıldı. 2022 EKPSS tarihi ise henüz belli olmadı. İşte detaylar
EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
EKPSS 2022 tarihi, yayımlanacak olan ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. En son yapılan EKPSS’de sınava başvurular, 24 Ocak - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapıldı. Nisan ayında yapılacak olan sınav koronavirüs nedeni ile 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 24 Ocak 2020 tarihinde saat 15.30'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabildiler.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 24 Ocak 2020 tarihinde saat 15.30'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabildiler.
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.