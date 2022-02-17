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EKPSS ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS tarihi

#EKPSS #Ekpss 2022#Ekpss Tarihi

EKPSS tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. EKPSS 2022 başvuruları 27 Ocak ve 15 Şubat tarihleri aralığında alındı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek isteyenler bu tarihler aralığında işlemlerini tamamladılar. Şimdi sıra sınav tarihine geldi. Peki, EKPSS ne zaman yapılacak?

1/3EKPSS ne zaman yapılacak 2022 EKPSS tarihi

EKPSS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. EKPSS başvuruları 15 Şubat’ta sona erdi. Geç başvurular ise 9 Mart tarihinde alınacak. Sınav nisan ayında düzenlenecek. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak.

2/3EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. Başvurular 27 Ocak tarihinde başladı ve 15 Şubat’ta sona erdi. Geç başvurular ise 9 Mart tarihinde alınacak.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

3/3EKPSS ne zaman yapılacak 2022 EKPSS tarihi

Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır. Her aday sadece bir soru kitapçığı kullanacaktır. Soru kitapçıklarında yer alan sorular 5 cevap seçenekli olacaktır.

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#EKPSS #Ekpss 2022#Ekpss Tarihi