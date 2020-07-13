EKPSS ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) engelli bireyleri kamuda görevlendirilmesi için düzenlediği EKPSS sınavına artık çok kısa bir süre kaldı. Binlerce engellinin beklediği EKPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, sınav tarihi hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, 2020 EKPSS ne zaman?
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Engelli vatandaşların kamuya ait kurum ve kuruluşlarda memur olarak istihdam edilmesi amacıyla yapılan EKPSS için geri sayım başladı. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı 2020 EKPSS tarihi...
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EKPSS 11 Ekim 2020 tarihine ertelendi. 2020 EKPSS/Kura Başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç Başvuru tarihi 10-11 Kasım 2020 olarak belirlendi.
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EKPSS HAKKINDA
Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir.