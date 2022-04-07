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EKPSS ne zaman? 2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM takvimi

#EKPSS#EKPSS Ne Zaman#EKPSS Sınavı

EKPSS 2022 oturumuna kısa bir süre kala sınav tarihi ve yerleri bilgisi gündeme geldi. ÖSYM tarafından uygulanacak olan EKPSS, takvim doğrultusunda nisan ayında gerçekleştirilecek. Sınav tarihinden önce sınav giriş belgesini edinmek ve sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar araştırma yapıyor. Peki, EKPSS ne zaman? 2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM takvimi

1/4EKPSS ne zaman 2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı ÖSYM takvimi

EKPSS başvuruları 27 Ocak tarihinde başladı ve 15 Şubat’ta sona erdi. Geç başvurular ise 9 Mart tarihinde alınacak. EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak.

2/4EKPSS ne zaman 2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı ÖSYM takvimi

Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır.

3/4EKPSS ne zaman 2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı ÖSYM takvimi

Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

4/4EKPSS ne zaman 2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı ÖSYM takvimi

Sınavın 24 Nisan'da gerçekleşecek olması nedeniyle 18-22 Nisan tarihleri arasında EKPSS sınav giriş belgesinin yayınlanması bekleniyor.

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#EKPSS#EKPSS Ne Zaman#EKPSS Sınavı