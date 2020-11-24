EKPSS kura tarihi ne zaman? EKPSS 2020 sonuçları için geri sayım

EKPSS KURA TARİHİ NE ZAMAN? EKPSS kura başvuruları 18-30 Kasım 2020 tarihleri aralığında alındı. Geç başvurular ise 9 Aralık’ta başlayacak ve 10 Aralık’ta sona erecek. Kura tarihleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.



İlköğretim/ortaokul (Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) dahil)/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır. Kura yerleştirmeleri yapılırken; kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilir, bunlardan herhangi birinde bile tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.



Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.