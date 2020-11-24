EKPSS kura tarihi ne zaman? EKPSS 2020 sonuçları için geri sayım
EKPSS kura tarihi ile ilgili gözler ÖSYM’ye çevrildi. EKPSS kura başvuruları 18-30 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 9-10 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçları ve kura tarihlerini beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu. İşte detaylar
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EKPSS sonuçları ve kura tarihleri araştırılıyor. EKPSS 2020 yılında 15 Kasım’da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla yapılan açıklamaları takip etmeye başladılar. EKPSS sonuçları 17 Aralık tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. İşte kura ile ilgili bilgiler
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EKPSS KURA TARİHİ NE ZAMAN?
EKPSS kura başvuruları 18-30 Kasım 2020 tarihleri aralığında alındı. Geç başvurular ise 9 Aralık’ta başlayacak ve 10 Aralık’ta sona erecek. Kura tarihleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.
İlköğretim/ortaokul (Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) dahil)/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır. Kura yerleştirmeleri yapılırken; kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilir, bunlardan herhangi birinde bile tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.
Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.
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EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.