EKPSS kura başvuru kılavuzu yayınlandı: EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 30 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 30 Kasım 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir. Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 18 Kasım-01 Aralık 2020 tarihlerinde aday tarafından yatırılacaktır. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 1 Aralık 2020 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 01 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.