EKPSS giriş belgesi ne zaman yayımlanır? 2020 EKPSS sınav tarihi
EKPSS başvurularını yapan adaylar ÖSYM tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Merkezi olarak düzenlenen EKPSS 2020 yılında kasım ayında düzenlenecek. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek olan adaylar, sınava girecekleri i bina/salonları giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından öğrenebilecek. Peki EKPSS giriş belgesi ne zaman yayımlanır? İşte sınav tarihi ve detaylar
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EKPSS’nin ne zaman yapılacağı, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimi ile belli oldu. EKPSS, 15 Kasım 2020 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Adaylar sınava girecekleri yeri giriş belgelerinden öğrenebilecekler. Sınav giriş belgesi yayımlanır yayımlanmaz https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulanabilecek.
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EKPSS NE ZAMAN?
EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Sınav 10:15'te başlayacak.
EKPSS GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilirsiniz. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz, fotoğrafınız, engel durumunuz, varsa engeliniz nedeniyle kullandığınız araç gereç ile öğrenim durumunuz bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır.