EKPSS geç başvuru ücreti ne kadar? EKPSS sınav ücreti nasıl yatırılır? 2022 EKPSS para yatırma detayları

EKPSS geç başvuru ücretinin nasıl yatırılacağı, henüz başvurularını yapmayan adayların odaklandığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. EKPSS geç başvuruları 9 Mart ve 10 Mart tarihinde alınacak. Sınav ücreti ise 170,00 TL olacak.
EKPSS geç başvuruları 9 Mart ve 10 Mart tarihinde alınacak. Sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 170,00 tl’dir. 45,00 tl aday tarafından 27 Ocak-16 Şubat 2022 tarihleri arasında yatırılacaktır 125,00 tl ise Aile Ve Sosyal Hızmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacaktır.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret, geç başvuru günleri içerisinde yatırılmalıdır.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav/kura ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.
Sınav/kura başvuru ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri geçersiz sayılacak ve sistemden silinecektir. EKPSS sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek; kura başvuru ücretini süresi içinde yatırmayan adaylara tercih sistemi açılmayacak, bu adaylar yerleştirme için kadro tercihinde bulunamayacaklardır.