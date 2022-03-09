EKPSS geç başvuru ücreti ne kadar? EKPSS sınav ücreti nasıl yatırılır? 2022 EKPSS para yatırma detayları

EKPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS geç başvuruları 9 Mart ve 10 Mart tarihinde alınacak. Sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 170,00 tl’dir. 45,00 tl aday tarafından 27 Ocak-16 Şubat 2022 tarihleri arasında yatırılacaktır 125,00 tl ise Aile Ve Sosyal Hızmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacaktır.



Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.



