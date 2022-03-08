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EKPSS geç başvuru ücreti ne kadar? EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM açıkladı

#EKPSS#EKPSS Geç Başvuru#Ekpss 2022

EKPSS geç başvuruları 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları 27 Ocak ve 15 Şubat tarihleri aralığında yapıldı. Sınava girmek isteyen adaylar işlemlerini bu tarihler aralığında tamamladılar. EKPSS ise nisan ayında düzenlenecek. Peki, EKPSS geç başvuru tarihi ne zaman? Geç başvuru ücreti ne kadar?

1/3EKPSS geç başvuru ücreti ne kadar EKPSS 2022 ne zaman yapılacak ÖSYM açıkladı

EKPSS geç başvuruları 9 Mart tarihinde yapılacak. EKPSS başvuru tarihleri aralığında işlemlerini yapmayan veya yapamayan adaylar geç başvuru tarihinde işlemlerini tamamlayacaklar. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak.

2/3EKPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

EKPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS geç başvuruları 9 Mart tarihinde alınacak. Sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 170,00 tl’dir. 45,00 tl aday tarafından 27 Ocak-16 Şubat 2022 tarihleri arasında yatırılacaktır 125,00 tl ise Aile Ve Sosyal Hızmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacaktır.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav/kura ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

3/3EKPSS NİSAN AYINDA YAPILACAK

EKPSS NİSAN AYINDA YAPILACAK

EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. Başvurular 27 Ocak tarihinde başladı ve 15 Şubat’ta sona erdi.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

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#EKPSS#EKPSS Geç Başvuru#Ekpss 2022