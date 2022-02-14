EKPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli atama sonuçları için bu hafta işaret edilmişti

EKPSS tercih sonuçları için kritik haftaya girildi. 8 Şubat 2022 tarihinde adayların erişimine açılması beklenen EKPSS sonuçları alınan karar nedeniyle bu hafta duyurulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre engelli atamaları 17 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.