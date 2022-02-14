EKPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli atama sonuçları için bu hafta işaret edilmişti

EKPSS tercih sonuçları için kritik haftaya girildi. 8 Şubat 2022 tarihinde adayların erişimine açılması beklenen EKPSS sonuçları alınan karar nedeniyle bu hafta duyurulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre engelli atamaları 17 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 8 Şubat'ta engelli memur atamasının yapılacağına yönelik açıklamada bulunmuştu ancak atama tarihinde erteleme kararı verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada engelli atamaları için yeni tarihi verdi.
Bakanlık Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verdi.
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Son 20 yılda engelli memur sayısını yaklaşık 10 kat, işçi sayısını ise 3 kat artırdık. 17 Şubat'ta bir engelli memur ataması daha yapacağız" dedi.