EKPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli atama sonuçları için bu hafta işaret edilmişti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Bakan Koca paylaştı İşte il il koronavirüs vaka sayılarıSon dakika... Bakan Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs vaka sayıları#Koronavirüs
‘Haram ettiği’ nafaka yaktı‘Haram ettiği’ nafaka yaktı#Nafaka
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Altın eve değerlenip dönecekAltın eve değerlenip dönecek#Altın Hesabı
Üniversite sınavında baraj kalktı YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvardan açıklamaÜniversite sınavında baraj kalktı! YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan açıklama#Prof. Dr. Erol Özvar
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti İşte oluşması muhtemel yeni fiyatlar...Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! İşte oluşması muhtemel yeni fiyatlar...#KDV İndirimi
Altılı masanın şansı var mıAltılı masanın şansı var mı?#Enflasyon
Almanya ve İngiltere devreye girdi: Son 48 saat... Rusya meydan okudu: Umurumuzda değilAlmanya ve İngiltere devreye girdi: Son 48 saat... Rusya meydan okudu: Umurumuzda değil!#RUSYA
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke ettiİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke etti#İngiltere
Dünya günlerdir onu konuşuyordu Rus atlet Valieva için son karar verildiDünya günlerdir onu konuşuyordu! Rus atlet Valieva için son karar verildi#Kamila Valieva
Liste güncellendi... İşte Omicronun yeni semptomuListe güncellendi... İşte Omicron'un yeni semptomu#Omicron
Doğum gününde soğuk halleri dikkat çekti Bir şey olacaksa zaten olurDoğum gününde soğuk halleri dikkat çekti! 'Bir şey olacaksa zaten olur'#Sevcan Orhan
Müptelanım kocacığımMüptelanım kocacığım!#Rasim Öztekin
Umut Buluttan Oğulcan Çağlayana kral jesti Aylar sonra gol attıUmut Bulut'tan Oğulcan Çağlayan'a 'kral' jesti! Aylar sonra gol attı#Oğulcan Çağlayan
HABERLERGündem Haberleri

EKPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli atama sonuçları için bu hafta işaret edilmişti

#EKPSS#EKPSS Tercih Sonuçları#EKPSS 2022

2022 yılı için EKPSS tercihinde bulunan adayların gözü kulağı sonuç duyurusunda. Engelli atama sonuçları için bu hafta işaret edilmişti Adaylar, EKPSS tercihlerinin değerlendirilmesi ardından yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Peki, EKPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih sonuçları için tarih verildi mi?

1/4EKPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak Engelli atama sonuçları için bu hafta işaret edilmişti

EKPSS tercih sonuçları için kritik haftaya girildi. 8 Şubat 2022 tarihinde adayların erişimine açılması beklenen EKPSS sonuçları alınan karar nedeniyle bu hafta duyurulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre engelli atamaları 17 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.

2/4EKPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak Engelli atama sonuçları için bu hafta işaret edilmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 8 Şubat'ta engelli memur atamasının yapılacağına yönelik açıklamada bulunmuştu ancak atama tarihinde erteleme kararı verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada engelli atamaları için yeni tarihi verdi.

3/4EKPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak Engelli atama sonuçları için bu hafta işaret edilmişti

Bakanlık Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

4/4EKPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak Engelli atama sonuçları için bu hafta işaret edilmişti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Son 20 yılda engelli memur sayısını yaklaşık 10 kat, işçi sayısını ise 3 kat artırdık. 17 Şubat'ta bir engelli memur ataması daha yapacağız" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EKPSS#EKPSS Tercih Sonuçları#EKPSS 2022