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Engelli kadrosu atamalarında son durum: EKPSS 2022 tercih sonuçları açıklandı mı?

#EKPSS#2022 EKPSS#EKPSS Sonuçları

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yerleştirme sonuçları tercih döneminin sona ermesi ardından gündeme geldi. Adaylar, ocak ayının ortasında sona eren tercihlerin açıklanacağı tarih için ÖSYM duyurular ekranında odaklanmış durumda. Peki, engelli kadrosu atamalarında son durum: EKPSS 2022 tercih sonuçları açıklandı mı?

1/4Engelli kadrosu atamalarında son durum: EKPSS 2022 tercih sonuçları açıklandı mı

EKPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan EKPSS'nin sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Sürecin bir parçası olan tercih süreci geride kaldı, adaylar tercihlerini, 5-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdi.

2/4ENGELLİ ATAMALARI TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK

ENGELLİ ATAMALARI TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 8 Şubat'ta engelli memur atamasının yapılacağını belirtmişti ancak atama tarihiyle ilgili değişikliğe gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak yeni tarihi paylaştı.

3/4Engelli kadrosu atamalarında son durum: EKPSS 2022 tercih sonuçları açıklandı mı

Bakanlık Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

4/4Engelli kadrosu atamalarında son durum: EKPSS 2022 tercih sonuçları açıklandı mı

Adaylar, sonuçlara ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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