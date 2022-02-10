Engelli kadrosu atamalarında son durum: EKPSS 2022 tercih sonuçları açıklandı mı?

EKPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan EKPSS'nin sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Sürecin bir parçası olan tercih süreci geride kaldı, adaylar tercihlerini, 5-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 8 Şubat'ta engelli memur atamasının yapılacağını belirtmişti ancak atama tarihiyle ilgili değişikliğe gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak yeni tarihi paylaştı.
Bakanlık Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verdi.
Adaylar, sonuçlara ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.