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Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 13:33 | 

EKPSS 2022 ne zaman? EKPSS başvuru ve sınav tarihi açıklandı

EKPSS başvuru ve sınav tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı belirli tarihlerde düzenleniyor. 2022 ÖSYM sınav takvimine göre bu yılki sınavın tarihleri belli oldu. Başvuru tarihinde yayımlanacak olan kılavuz ile başvuru ücreti de belli olacak. Peki, EKPSS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihi

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EKPSS’nin ne zaman yapılacağı araştırılan konulardan biri oldu. EKPSS başvuruları bu yıl ocak ayında başlayacak. Engelli memur alımı EKPSS puanına göre gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını 27 Ocak’tan itibaren yayımlanacak olan kılavuz içerisinde belirtilen uyarıları dikkate alarak tamamlamaları gerekecek.
2EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS 2022 yılında 24 Nisan tarihinde yapılacak. Adaylar başvurularını 27 Ocak 2022 itibari ile yapabilecekler. EKPSS başvuru işlemleri 15 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Geç başvurular ise 9 Mart günü başlayacak ve 10 Mart saat 23:59’a kadar devam edecek.
3SONUÇLAR MAYIS AYINDA AÇIKLANACAK

SONUÇLAR MAYIS AYINDA AÇIKLANACAK

EKPSS sonuçları 20 Mayıs tarihinde açıklanacak.
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