EKPSS 2022 ne zaman? EKPSS başvuru ve sınav tarihi açıklandı
EKPSS başvuru ve sınav tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı belirli tarihlerde düzenleniyor. 2022 ÖSYM sınav takvimine göre bu yılki sınavın tarihleri belli oldu. Başvuru tarihinde yayımlanacak olan kılavuz ile başvuru ücreti de belli olacak. Peki, EKPSS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihi
EKPSS’nin ne zaman yapılacağı araştırılan konulardan biri oldu. EKPSS başvuruları bu yıl ocak ayında başlayacak. Engelli memur alımı EKPSS puanına göre gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını 27 Ocak’tan itibaren yayımlanacak olan kılavuz içerisinde belirtilen uyarıları dikkate alarak tamamlamaları gerekecek.