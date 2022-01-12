EKPSS 2022 ne zaman? EKPSS başvuru ve sınav tarihi açıklandı

EKPSS’nin ne zaman yapılacağı araştırılan konulardan biri oldu. EKPSS başvuruları bu yıl ocak ayında başlayacak. Engelli memur alımı EKPSS puanına göre gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını 27 Ocak’tan itibaren yayımlanacak olan kılavuz içerisinde belirtilen uyarıları dikkate alarak tamamlamaları gerekecek.