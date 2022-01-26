EKPSS 2022 başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanır? Gözler EKPSS başvuru ücreti ve tarihinde

EKPSS başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Engelli memur alımı için uygulanan sınavın başvuruları 27 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. EKPSS 2022 yılında nisan ayında düzenlenecek. Sonuçlar ise mayıs ayında açıklanacak.