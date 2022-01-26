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EKPSS 2022 başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanır? Gözler EKPSS başvuru ücreti ve tarihinde

#EKPSS#EKPSS Başvuru#Ekpss 2022

EKPSS başvuru tarihi, 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. EKPSS 2022 başvuruları ocak ayı içerisinde başlayacak. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına girmek isteyenler başvurularını 15 Şubat’a kadar başvuru kılavuzu içerisinde yer alacak olan bilgilere göre yapacaklar. Peki, EKPSS başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar

1/3EKPSS 2022 başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanır Gözler EKPSS başvuru ücreti ve tarihinde

EKPSS başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Engelli memur alımı için uygulanan sınavın başvuruları 27 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. EKPSS 2022 yılında nisan ayında düzenlenecek. Sonuçlar ise mayıs ayında açıklanacak.

2/3EKPSS BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR?

EKPSS başvuruları 27 Ocak tarihinde başlayacak. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu bu tarihte yayınlanacak. Adaylar işlemlerini 15 Şubat tarihine kadar tamamlayacaklar. Başvuru ücreti kılavuzun yayımlanması ile belli olacak.

3/3EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS 2022 yılında 24 Nisan tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 20 Mayıs’ta açıklanacak.

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#EKPSS#EKPSS Başvuru#Ekpss 2022