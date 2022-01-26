EKPSS 2022 başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanır? Gözler EKPSS başvuru ücreti ve tarihinde

EKPSS başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Engelli memur alımı için uygulanan sınavın başvuruları 27 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. EKPSS 2022 yılında nisan ayında düzenlenecek. Sonuçlar ise mayıs ayında açıklanacak.
EKPSS başvuruları 27 Ocak tarihinde başlayacak. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu bu tarihte yayınlanacak. Adaylar işlemlerini 15 Şubat tarihine kadar tamamlayacaklar. Başvuru ücreti kılavuzun yayımlanması ile belli olacak.
EKPSS 2022 yılında 24 Nisan tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 20 Mayıs’ta açıklanacak.