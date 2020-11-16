EKPSS 2020 soruları ve cevapları yayımlandı! EKPSS soruları ve cevap anahtarı
EKPSS soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. EKPSS 2020 yılında 15 Kasım Pazar günü merkezi olarak düzenlendi. 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u yayımlandı. İşte EKPSS soruları ve cevapları
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EKPSS soruları ve cevapları yoğun ilgi görüyor. 15 Kasım’da merkezi olarak düzenlenen EKPSS’ye giren adaylar heyecanla sonuçları bekliyorlar. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada soruların ve cevapların yayımlandığı duyuruldu. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Kasım 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
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EKPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
EKPSS soruları ve cevapları yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama:
15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Kasım 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.