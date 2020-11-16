EKPSS 2020 soruları ve cevapları yayımlandı! EKPSS soruları ve cevap anahtarı

EKPSS soruları ve cevapları yoğun ilgi görüyor. 15 Kasım’da merkezi olarak düzenlenen EKPSS’ye giren adaylar heyecanla sonuçları bekliyorlar. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada soruların ve cevapların yayımlandığı duyuruldu. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Kasım 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.