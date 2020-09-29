EKPSS 2020 ne zaman yapılacak? EKPSS sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş
EKPSS tarihi ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. EKPSS’ye girmek isteyen adaylar başvurularını 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında tamamladılar. Geç başvurular ise mart ayında alındı. Peki EKPSS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama
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EKPSS’nin ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. EKPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. Adaylar bu yıl 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında başvurularını yaptılar. 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihinin değiştiği açıklandı. İşte detaylar
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EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav tarihi ile ilgili şu açıklama yapıldı:
Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı ‘COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.
Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır.