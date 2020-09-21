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Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 16:12 | 

EKPSS 2020 ne zaman? Tarih bilgisi bekleniyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında değişiklik yaptığı Sınav Takvimi'ne göre, 11 Ekim'de yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ileri bir tarihe ertelendi. Peki, 2020 EKPSS ne zaman?

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EKPSS sınavının 2020 etabı için araştırmalar hız kazandı. Tarihi yeniden belirlenmek üzere ertelenen sınav için adayların araştırmaları hız kazandı. İşte, EKPSS sınavı hakkında ayrıntılar...

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması planlanan EKPSS'nin, Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi önerisi doğrultusunda, ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

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Açıklamada, sınav için ek başvuru ile kuraya katılacak adayların müracaat tarihlerinin de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacağı kaydedildi.

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ÖSYM'den konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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