EKPSS 2020 ne zaman? Tarih bilgisi bekleniyor!

EKPSS sınavının 2020 etabı için araştırmalar hız kazandı. Tarihi yeniden belirlenmek üzere ertelenen sınav için adayların araştırmaları hız kazandı. İşte, EKPSS sınavı hakkında ayrıntılar...



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması planlanan EKPSS'nin, Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi önerisi doğrultusunda, ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.