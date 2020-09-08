EKPSS 2020 ne zaman? İşte sınav ve başvuru takvimi!
Engelli vatandaşların kamuya ait kurum ve kuruluşlarda memur olarak istihdam edilmesi amacıyla yapılan EKPSS için geri sayım başladı. Söz konusu sınava katılım niyeti olan vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Peki, 2020 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak?
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Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) engelli bireyleri kamuda görevlendirilmesi için düzenlediği EKPSS sınavına artık çok kısa bir süre kaldı. Binlerce engellinin beklediği EKPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, sınav tarihi hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, 2020 EKPSS takvimi...
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EKPSS 11 Ekim 2020 tarihine ertelendi. 2020 EKPSS/Kura Başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç Başvuru tarihi 10-11 Kasım 2020 olarak belirlendi.
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Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir.