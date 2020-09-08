EKPSS 2020 ne zaman? İşte sınav ve başvuru takvimi!

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) engelli bireyleri kamuda görevlendirilmesi için düzenlediği EKPSS sınavına artık çok kısa bir süre kaldı. Binlerce engellinin beklediği EKPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, sınav tarihi hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, 2020 EKPSS takvimi...