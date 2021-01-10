'Ekosistem mühendisleri' kırmızı karıncalar, özel yuvalarda korunuyor
Trakya Bölgesi'nde ormanlık alanlarda böcekleri yiyerek hem ormanları koruyan hem de beslenen, soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kırmızı orman karıncalarının yuvaları, tel örgülerle çevrilerek koruma altına alınıyor. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, kırmızı orman karıncalarını ekosistem mühendisleri olarak da adlandırdıklarını belirterek, "Gerçekten ekosistemi düzenleyen mühendisler gibi çalışıyorlar. Toprağı havalandırıyorlar, zararlı böcekleri yok ediyorlar. Dengeyi sağlarken, kilit taşı türler olarak yer alıyorlar" dedi.