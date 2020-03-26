Ekonomiye 'korona' aşısı

YARGIYA KORONA MOLASI



BU süreçte yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu. Aynı şekilde icra ve iflas ile takip hukukuna ilişkin süreler de, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere 22 Mart’tan itibaren 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek.